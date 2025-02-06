Спецпредставник наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог у четвер, 6 лютого, в інтерв’ю Fox News відкинув можливість повернення Україні статусу ядерної держави.

Нещодавно в інтерв'ю британському ведучому Пірсу Моргану президент Володимир Зеленський заявив, що в разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО треба надати країні альтернативну гарантію безпеки, це може бути повернення ядерної зброї.

«Поверніть нам ядерну зброю, віддайте нам ракетні комплекси, партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні», – зазначив Зеленський.

Келлог, відреагувавши на слова Зеленського, заявивши, що шанс повернути Україні статус ядерної держави – «між мізерним і нульовим».

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад – десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, цього не станеться», – розповів він.

При цьому спецпредставник наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

«Пам'ятаєте, президент сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду», – додав він.

Раніше Зеленський уже наголошував на тому, що Україна не хоче повертати собі ядерну зброю, але хоче натомість отримати «безпекову парасольку», тобто членство в НАТО.