МЗС пропонує запросити Україну до НАТО у день річниці підписання Будапештського меморандуму

Україна не пристане на пропозицію безпекових гарантій, які заміняють членство в НАТО. Про це повідомили у вівторок, 3 грудня, у заяві міністерства зовнішніх справ України з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму.

Меморандум, який Україна підписала 5 грудня 1994 року, передбачав гарантії безпеки за приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Втім, у пресслужбі МЗС підкреслили, що Росія, яка є підписантом Будапештського меморандуму, знехтувала документом у 2014 році, розпочавши агресію, які переросла у повномаштабну війну 2022 року.

«Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати. Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Міністерство підкреслило, що невиконання функцій Будапештського меморандуму спричинило «катастрофічне зростання» безпекових загроз для світу. МЗС назвало Будапештський меморандум «памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень» та нагадало, що розв'язання безпекових питань Європи без урахування інтересів України буде провальним.

МЗС звернулося до всіх країн, які підписали Будапештський меморандум із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки – єдиною такою гарантією Україна розглядає повноправне членство в НАТО.

«Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», – наголосили в МЗС.

У пресслужбі міністерства зазначили, що 30-річчя з моменту підписання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї може стати «слушною нагодою» для запрошення України до Вашингтонського договору.

За даними «Європейської правди», документ оприлюднили за два дві до річниці підписання меморандуму, оскільки міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір представити позицію України під час міністерської зустрічі НАТО 3 грудня у Брюсселі.

Зазначимо, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, або ж Будапештський меморандум уклали 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Документ, який мав надати захист Україні в разі нападу, фактично не передбачав силової відповіді на агресію – так, відповідно до меморандуму, країни-підписанти могли лише проводити консультації, а в разі нападу на Україну – тільки «домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН».