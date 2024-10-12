Майк Джонсон заявив, що увесь світ втомився від війни

Спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон повідомив, що більше «не має бажання до подальшого фінансування України, і сподівається, що в цьому немає потреби». Про це він сказав в інтерв'ю американському медіа Punchbowl News 11 жовтня.

На думку політика, у разі перемоги кандидата від Республіканської партії, експрезидента США Дональда Трампа, йому вдасться «покласти край» війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне.

«Я думаю, що він (Дональд Трамп – ред.) зателефонує Путіну і скаже йому, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього (війни – ред.), і вони хочуть, щоб це було вирішено», – заявив Джонсон.

52-річний спікер зауважив, що у разі перемоги демократичної кандидатки Камали Гарріс на президентських виборах у листопаді, російсько-українська війна не закінчиться, і це є «відчайдушним і небезпечним сценарієм».

Зазначимо, що Джонсон неодноразово заявляв про припинення американської військової допомоги Україні. Однак після обрання спікером Палати представників у жовтні 2023 року Джонсон публічно заявив, що ніколи не виступав проти фінансування чи допомоги Україні, та стверджував, що він «відкритий до переговорів» щодо запиту президента Джо Байдена про надання додаткових грошей для допомоги українському «контрнаступу проти Росії». У квітні 2024 року Майк Джонсон вніс до Палати Представників пакет проєктів, який включає підтримку України. Зокрема він передбачає виділення близько 61 млрд доларів на допомогу Україні й союзникам.

Нагадаємо, 26 вересня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським віцепрезидентка та кандидатка у президенти США Камала Гарріс підтвердила «непохитну підтримку» України. Тоді Гарріс заявила, що «працюватиме над тим, щоб Україна перемогла у війні». 7 жовтня кандидатка у президенти від Демократичної партії повідомила, що не буде сідати за стіл переговорів із російським президентом Владіміром Путіним без участі України.

Водночас 27 вересня Володимир Зеленський мав зустріч з експрезидентом США та кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом. У розмові зі Зеленським Трамп вчергове повторив тезу, що зможе швидко припинити війну в Україні в разі обрання його президентом. За його словами, він хоче «чесну угоду» між Україною та Росією.