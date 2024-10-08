Камала Гарріс не буде вести переговори з Путіним без України

Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс повідомила, що не буде сідати за стіл переговорів із російським президентом Владіміром Путіним без участі України. Про це повідомив телеканал СBS у понеділок, 7 жовтня.

Під час інтерв’ю «60 хвилин» Камалу Гарріс запитали, чи згодна вона почати переговори з Владіміром Путіним. Політикиня підкреслила, що не робитиме цього на двосторонній основі, без залучення України.

За словами Камали Гарріс, вона вимагатиме залученості України до будь-яких переговорних процесів, які стосуються країни. Втім, кандидатка у президенти ухильно відповіла на запитання щодо вступу України до НАТО – політикиню запитали, як вона ставиться до бажання України отримати запрошення до Альянсу.

«Ці питання будуть вирішуватися, якщо ми дійдемо до цієї точки. Зараз ми підтримуємо здатність України захищатися від неспровокованої агресії Росії», – відповіла вона.

Нагадаємо, 26 вересня Камала Гарріс зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні та підтвердила «непохитну підтримку» України. Тоді кандидатка у президентки підкреслила, що «працюватиме над тим, щоб Україна перемогла у війні».