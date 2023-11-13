Шимон Головня має перебувати на посаді до 13 листопада 2025 року

У понеділок, 13 листопада, у Польщі розпочав свою роботу парламент нового скликання. Спікером (маршалком) Сейму 10-го скликання став лідер партії «Польща 2050», висуванець від об'єднаної опозиції Шимон Головня, інформує RFM24.

Перед початком засідання президент Анджей Дуда та колишній спікер Сейму Марек Савіцький поклали квіти до меморіальних дошок Папі Івану Павлу ІІ, депутатам ІІ Речі Посполитої, які загинули під час Другої світової війни, президенту Леху Качинському, спікеру сейму Мацею Плажинському та депутатам, які загинули під час Смоленської катастрофи.

Після відкриття засідання Анджей Дуда виступив з промовою, після якої депутати склали присягу. Текст присяги зачитав почесний спікер.

Першим рішенням депутатів стало обрання спікера Сейму. Кандидат від «Громадянської коаліції», «Третього шляху» та «Нова лівиця» Шимон Головня отримав підтримку 265 польських парламентарів, а саме голосування засвідчило, що демократична коаліція має парламентарну більшість. Кандидатка від партії «Право і справедливість» Ельжбєта Вітек програла, набравши 193 голоси. Шимон Головня обійматиме цю посаду до 13 листопада 2025, у другій половині терміну Сейму спікером нижньої палати, згідно з коаліційною угодою, має бути Влодзімєж Чарзастий («Нова лівиця»).

Після голосування почесний спікер Марек Савіцький передав головування новому маршалку Сейму. Він почав свою промову з подяки громадянам за участь у виборах і «дуже сильний мандат на управління».

«Я прийшов у політику поза політикою. Я не знаю її прийомів, але я знаю його значення. Політика – це не насильство. Політика – це турбота», – сказав новий маршалок Сейму у своїй промові з нагоди обрання.

Головня наголосив, що Сейм «не буде нічиєю машиною для голосування».

«Сейм не буде черговою ареною нищівної польсько-польської війни. Усі депутати, як від правлячої коаліції, так і від опозиції, підкорятимуться однаковим стандартам, а роль маршалка полягатиме у забезпеченні принципів чесної гри», – сказав новий спікер.

Згідно з дипломатичним порядком маршалок Сейму – це друга після голови держави людина в країні. Якщо президент Польщі перестає виконувати свою функцію з незалежних причин (гіршого стану здоров’я чи загибелі), саме маршалок Сейму виконує обов’язки президента, зазначає Ukrayina.pl.

Хто такий Шимон Головня

Шимону Головні 47 років. Журналіст, публіцист, автор книг. Він опублікував, серед ін. у «Gazeta Wyborcza», тижневику «Ozon», «Newsweek», «Rzeczpospolita» та «Tygodnik Powszechny». Був співведучим програми «Є талант» на TVN.

Займався благодійністю та захистом прав дітей. Він брав участь у президентських виборах 2020 року, набравши 13,87% у першому турі. голосів. Засновник асоціації та партії «Польща 2050».

Шимон Головня має середню освіту. Випускний екзамен склав у Соціальній середній школі Товариства суспільної освіти в Білостоку. Він не закінчив навчання в Університеті соціальних і гуманітарних наук у Варшаві.

Головня одружений, має двох дочок.