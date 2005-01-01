Спортивні події на вихідних у Львові

Півмарафон, вечірка в Ратуші та батяри на роверах.

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Бігти щодуху, дряпатися якнайвище та гасати чимдужче. Ці вихідні припадуть до вподоби любителям спортивних видовищ. У Львові бігатимуть і боротимуться. У Лисиничах проведуть змагання із гірського туризму. А у Винниках визначатимуть наймайстерніших юних мотокросерів. Обрати з цього розмаїття допоможе наша постійна рубрика.

Відправним пунктом спортивного вікенду стане велотрек СКА на Клепарівській. У суботу там відбудеться Всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам`яті Олега Сазонова.

В обидва вихідні у Лисиничах змагатимуться майстри гірського туризму. Висоту будуть підкорювати на чемпіонаті Львівщини.

У суботу у Винниках влаштують екстремальний фестиваль для дітей. Сміливці на швидкість долатимуть дистанції з перешкодами на велосипедах і мотоциклах.

А у неділю Львів буде півмарафонити. Стартують прудконогі учасники бігового випробування від Оперного театру.