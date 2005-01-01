Розгляд справи про самобуд у центрі Золочева знову відклали через відвід судді

У знак протесту міський голова Ігор Гриньків продовжив голодування, яке розпочав 18 днів тому

Головні новини Львова 31.05Юлія Девда, 31 травня, 21:18 3691
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У четвер, 31 травня, у районному суді міста Золочева, що розташований на вул. Сковороди, 5, відбулося чергове засідання у справі про незаконне будівництво в центрі міста. Нагадаємо, тиждень тому його призупинили. На сьогоднішньому засіданні підприємці, з якими судиться міська влада, подали клопотання про зняття заборони на проведення робіт.

Документ принесли захисники підприємця Михайла Душніцького. Він є власником нерухомості на ділянці, яка належить громаді міста. Його представники запевняють: роботи на об'єкті поблизу костелу не ведуться вже декілька місяців.

«Додаткові ділянки не забудовуються. Демонтували лише сходи на виході з кінотеатру», – розповів адвокат відповідача Василь Симканич.

Проте цього прохання суд не задовільнив, адже сторона підприємця не подала документів про дозвіл на будівництво в історичному ареалі міста. Під час того, як суддя зачитував відповідне рішення, в залі з'явився адвокат іншого бізнесмена – Ігоря Бартківа – Андрій Алєксєєнко, який почав вимагати відводу судді. Це робив нібито через те, що про засідання дізнався запізно.

«Про нього мені повідомив представник третьої особи відповідача. Відтак я повинен був приїхати, відклавши свої справи», – пояснив адвокат Андрій Алєксєєнко.

Ці дії підприємців, як вважають у міській раді Золочева, є спробами затягнути розгляд справи.

«Усе це робиться з єдиною метою: щоби громада втомилася та припинила слідкувати за цим процесом. У такий спосіб шахраї намагаються зберегти право на незаконно відібрану в громади землю», – переконаний мер Золочева Ігор Гриньків.

Після годинної наради суддя Золочівського районного суду Олександр Кіпчарський виголосив рішення, суть якого – відкласти розгляд справи: «Провадження зупинити до розгляду заяви про відвід судді. Ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді протягом 15 днів із моменту її оголошення».

Активні мешканці вирішили цілодобово пильнувати самовільне будівництво торгового центру. А міський голова Ігор Гриньків продовжив голодування. Таку акцію протесту він оголосив 18 днів тому.

Зазначимо, що судовий процес за 30 соток землі у центрі Золочева триває майже рік. Громада вимагає повернути територію у власність міста.

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