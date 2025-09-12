Володимира Байду затримали на хабарі 800 тис. грн у січні 2025 року

Прокурори скерували до суду справу щодо затриманого на хабарі 800 тис. грн начальника відділу освіти Яворівської міськради Володимира Байди та його спільників – депутата Старосамбірської міськради Мар’яна Яворського та підприємиці. Начальник освіти отримував відкати за забезпечення перемоги у тендерах визначених підприємців. Про це в п’ятницю, 12 вересня, повідомили в обласній прокуратурі.

За матеріалами справи, у жовтні 2024 року між міськрадою та ФОП був укладений договір на закупівлю мультимедійного обладнання для закладів освіти.

«Підприємиця, на виконання умов договору, замовлений товар поставила. Проте в розрахункові документи внесла недостовірні відомості щодо реальної вартості товару та його технічних вимог. Крім цього було вказано, що проведено налаштування та монтаж обладнання, тоді як насправді такі дії не проводилися. Замовник, в особі начальника відділу освіти, підписав документи, достеменно знаючи, що інформація у них не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Інший обвинувачений – депутат Старосамбірської міськради Мар’ян Яворський, передав начальнику відділу освіти Володимиру Байді відкат – частину коштів, які були безпідставно нараховані підряднику.

У результаті завдані відділу освіти збитки сягнули 1,4 млн грн – різниця між реальною ринковою вартістю обладнання та вартістю згідно з договором.

Обвинуваченим інкримінують заволодіння чужим майном, видачу неправдивих документів, одержання та надання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 ККУ).

За даними прокуратури, станом на сьогодні освітянина відсторонено від посади. На майно фігурантів наклали арешт.

Нагадаємо, у січні цього року начальника відділу освіти Яворівської міськради, депутата міської ради від «Батьківщини» Володимира Байду затримали на хабарі понад 800 тис. грн. Оперативники зафіксували факти отримання керівником відділу освіти від колеги-депутата зі Старосамбірської міськради, місцевого підприємця Мар’яна Яворського 275 тис. та 546 тис. грн. Йшлося про лобіювання інтересів комерційних структур на тендері. У липні Володимир Байда на деякий час повернувся на роботу, оскільки прокуратура своєчасно не подала до суду клопотання про відсторонення його від посади.