У суботу, 14 серпня, до Львова повернулася срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо Олена Старікова. Її у Львівському аеропорту імені Данила Галицького зустрічали колеги та друзі, а також, міський голова Львова Андрій Садовий.

«Ой, нарешті я вдома. Дуже тепло мене зустріли, мені приємно. Я не очікувала, що буде так багато людей, я навіть соромлюся цього ще. Але мені це дуже-дуже подобається», – ділиться враженнями Олена Старікова.

25-річна велогонщиця Олена Старікова завоювала срібло Олімпійських ігор у Токіо в індивідуальному спринті. Львівська велогонщиця у фіналі спринту поступилася канадській спортсменці, світовій рекордсменці в цій дисципліні Келсі Мітчел.

Cрібну призерку Олімпіади Олену Старікову урочисто зустріли у львівському аеропорту (фото ЛМР)

«Я хвилювалася кожного дня, адже хотіла показати свій кращий результат. Але коли в мене у фіналі не вийшло, я спочатку засмутилася. Але потім ввечері я усвідомила, що є медаль і це добре. В мене була ейфорія, я навіть не могла заснути», – розповідає Олена Старікова.

Медаль Олени Старікової – 19 і остання для України на цих Олімпійських іграх.

25-річна трекова велогонщиця Олена Старікова – багаторазова чемпіонка України, володарка Кубку світу у спринті, срібна призерка Чемпіонату Європи з командного спринту. У 2019 році виборола срібло Чемпіонату світу, яке стало першою медаллю для України на чемпіонатах світу з 2008 року, цього ж року здобула ще срібло і бронзу Чемпіонату Європи. У 2020 році стала чемпіонкою Європи з велотреку та бронзовою призеркою Кубку світу.

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