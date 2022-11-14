США анонсували санкції проти тих, хто допомагав Росії купувати зброю
Санкції стосуватимуться 14 фізичних та 28 юридичних осіб
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Міністерка фінансів США Джанет Єллен анонсувала новий пакет санкцій проти компаній та людей, які працювали над закупівлею військової техніки та зброї для Росії, яка вторглася в Україну.
Як це пише Reuters, загалом санкції стосуватимуться 14 фізичних та 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників, проте кого саме, Джанет Єллен не уточнила. Офіційно про нові санкції мають оголосити увечері в понеділок, 14 листопада.
За її словами, цей новий пакет стане частиною зусиль США з перешкоджання військовим діям Росії та порушення постачань необхідного їй озброєння через санкції та експортний контроль.
Як пише «Європейська правда», раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії. Раніше Джанет Єллен також заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися чинними навіть після будь-якої можливої мирної угоди з Україною.