Міністерка фінансів США Джанет Єллен анонсувала новий пакет санкцій проти компаній та людей, які працювали над закупівлею військової техніки та зброї для Росії, яка вторглася в Україну.

Як це пише Reuters, загалом санкції стосуватимуться 14 фізичних та 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників, проте кого саме, Джанет Єллен не уточнила. Офіційно про нові санкції мають оголосити увечері в понеділок, 14 листопада.

За її словами, цей новий пакет стане частиною зусиль США з перешкоджання військовим діям Росії та порушення постачань необхідного їй озброєння через санкції та експортний контроль.

Як пише «Європейська правда», раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на великі військово-промислові компанії в Росії, а Міністерство торгівлі припинило експорт американських компонентів і американських технологій, які використовувалися в частині військової техніки Росії. Раніше Джанет Єллен також заявила, що деякі санкції щодо Росії можуть залишатися чинними навіть після будь-якої можливої ​​мирної угоди з Україною.