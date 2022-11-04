ЄС розглядає варіанти передачі Україні заморожених активів центробанку РФ
Заморожені кошти можуть скерувати на відновлення української інфрастуктури
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Європейський Союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України. Про це повідомляє «Укрінформ».
Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти.
Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору. Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.
Ідеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку Росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення РФ в Україну.
За попередніми даними, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.
Європейська комісія «вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила», і лідери ЄС попросили її «представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права».