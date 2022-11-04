Європейський Союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро, заморожених країнами ЄС, для допомоги у відновленні України. Про це повідомляє «Укрінформ».

Обговорення цього питання перебуває на початковій стадії, і нещодавно експертам з правових питань було доручено розглянути можливі варіанти.

Зазначається, що це доволі складна процедура з юридичної точки зору. Водночас виконавча влада ЄС вивчає способи назавжди перекрити путіну доступ до коштів, що перебувають у Євросоюзі.

Ідеться, зокрема, про використання частини з 300 млрд доларів резервів центрального банку Росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення РФ в Україну.

За попередніми даними, це питання порушувалося і в США, але неясно, чи вживатиме Білий дім заходів з арешту російських резервів у доларах. Поки що Вашингтон висловлював сумніви щодо цього.

Європейська комісія «вивчає, як змусити росію заплатити за руйнування, які вона спричинила», і лідери ЄС попросили її «представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права».