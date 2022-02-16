Білий дім запропонував допомогти Україні розслідувати масштабну кібератаку на сайти Міністерства оборони, Збройних сил і двох банків. Про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначає видання, представники Байдена заявили, що їм відомо про кібератаку в Україні, та вони нададуть підтримку Києву в розслідуванні та реагуванні на цей випадок.

Також, джерело сказало виданню, що така атака викликає стурбованість, оскільки раніше розвідка повідомляла, що повномасштабній військовій агресії Росії проти України передуватиме подібна кібератака.

«Це може означати, що фізична атака неминуча, або це може означати, що Росія продовжує розгойдувати Україну» – пояснив чиновник Білого дому. За його словами, немає сумнівів у тому, що за атакою на українські ресурси стоїть саме Росія.

15 лютого «ПриватБанк» та «Ощадбанк» кілька годин переживали DDoS-атаку. Деякі сервіси, зокрема банкомати й термінали самообслуговування, не працювали. Користувачі також скаржилися на перебої у роботі мобільних застосунків банків. Також під атаку потрапили сайти Міністерства оборони та Збройних сил.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про відновлення роботи вебресурсів «ПриватБанку» та «Ощадбанку» після кібератаки. Урядовий Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосив, що жодної загрози для коштів вкладників немає.