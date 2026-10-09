Звіт про нацистських злочинців налічує 618 сторінок

Після Другої світової війни Канада за сприяння США могла приймати нацистських воєнних злочинців під виглядом легальних іммігрантів. Як пише RMF24, про це свідчать раніше засекречені фрагменти звіту канадської історикині Алті Родал, які стали доступними після судового рішення про розсекречення документа.

Оприлюднення матеріалів домагалася єврейська організація B’nai B’rith, яка тривалий час виступає за розкриття інформації про ймовірну присутність нацистських злочинців у Канаді після війни.

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Звіт «Нацистські воєнні злочинці в Канаді. Історичний і політичний контекст від 1940-х років до сьогодення» налічує 618 сторінок. Майже весь документ розсекретили після відповідного рішення суду від 1 вересня 2026 року. Згідно з матеріалами, Королівська канадська кінна поліція (RCMP) підозрювала щонайменше 35–40 осіб у використанні підроблених документів, підготовлених у США.

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За версією, викладеною у звіті, за переміщенням цих людей міг стояти секретний американський військовий проєкт, який згодом пов’язували з Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ). Його метою нібито було залучення колишніх нацистських злочинців до діяльності в умовах холодної війни в обмін на можливість уникнути покарання.

У 1950-х роках канадська поліція відхилила 52 імміграційні заявки, подані з використанням американських документів. Водночас, як зазначається у звіті, США вдалося провести через канадську імміграційну систему «значні групи» людей.

Список із 900 підозрюваних

Звіт Алті Родал підготували на замовлення спеціальної комісії на чолі із суддею Жулем Дешеном. Від 1985 року вона вивчала ймовірну присутність нацистських воєнних злочинців у Канаді. Комісія склала список приблизно з 900 осіб, які могли бути причетними до нацистських воєнних злочинів і після завершення війни оселилися в Канаді.

Упродовж десятиліть канадський уряд не оприлюднював частину звіту, посилаючись на державні інтереси та міжнародні відносини. У 2024 році стали доступними окремі матеріали, а на початку вересня 2026 року суд зобов’язав владу розсекретити документ майже повністю. Федеральний уряд не став оскаржувати це рішення.

Одним із ключових питань у звіті є ймовірний тиск американських спецслужб на Канаду з метою сприяти в’їзду колишніх нацистських злочинців. Як випливає з матеріалів, США могли прагнути використати їхні знання та досвід для розвідувальних і військових завдань під час холодної війни.

У такому разі переселення до Канади могло дозволити частині цих людей уникнути відповідальності за злочини, скоєні під час Другої світової війни.

Організація B’nai B’rith закликає оприлюднити й решту засекречених матеріалів комісії Дешена. Активісти сподіваються, що там можуть міститися імена підозрюваних у нацистських воєнних злочинах. Вони наголошують, що повне розкриття архівів необхідне для встановлення історичної правди та вшанування пам’яті жертв нацизму.

Нагадаємо, у березні 2025 року президент Аргентини Хав’єр Мілей підписав указ про розсекречення документів щодо нацистів, які після Другої світової війни знайшли притулок у країні. За його словами, влада планувала оприлюднити всі наявні матеріали з державних установ, зокрема документи Міністерства оборони та фінансові записи. Як повідомляла газета Infobae, ініціатива стала відповіддю на звернення сенатора-республіканця США Стіва Дейнса, який домагався оприлюднення інформації про нацистів-утікачів.