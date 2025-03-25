Хав'єр Мілей видав указ про розсекречення даних про нацистів в Аргентині

Аргентинський уряд розсекретить документи, пов’язані з нацистами, які після завершення Другої світової війни шукали притулку в Аргентині. Відповідний указ видав президент країни Хав’єр Мілей, повідомила 24 березня аргентинська газета Infobae.

За словами Мілея, Аргентина «оприлюднить всю документацію, яка є в будь-якому державному відомстві, щоб було відомо абсолютно все, тому що немає причин приховувати». Президент наголосив, що найбільш релевантною інформацією є файли міністерства оборони країни на додаток до «фінансової документації».

За словами начальника Генштабу країни Гільєрмо Франкоса, розсекречення документів про нацистів виникло на підставі запиту, з яким звернувся до Мілея сенатор-республіканець США Стів Дейнс, який впродовж тривалого часу намагається добитися оприлюднення всієї інформації про нацистів-втікачів. Зазначимо, президент Аргентини та американський політик провели зустріч наприкінці лютого 2025 року у Casa Rosada.

Зазначається, що указ Мілея відповідає указу ще 2010 року про розсекречення даних нацистів. За словами речника Хав’єра Мілея Мануеля Адорні, указ хоч і був виданий 15 років тому, але ніколи не був реалізований повноцінно.

Нагадаємо, після завершення Другої світової війни велика кількість нацистських воєнних злочинців втекла з Європи та інших країн до Аргентини та низки країн Південної Америки. Оскільки в тогочасному аргентинському уряді були симпатики фашистських режимів, що хотіли використати німецьких нацистів для розвитку Аргентини, переслідувань для воєнних злочинців майже не було – ба більше, нацисти-втікачі отримали підробні документи. Крім того, Аргентина не укладала угод про екстрадицію з низкою країн, що дозволяло нацистам безкарно там переховуватися.