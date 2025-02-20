Для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу

Адміністрація президента США Дональда Трампа може запропонувати Україні спрощену угоду щодо видобутку корисних копалин, щоб прискорити процес. В такому разі деталі обговорюватимуть пізніше. Про це у четвер, 20 лютого, повідомило Reuters з посиланням на два джерела.

Відомо, що ймовірність підписання спрощеної угоди з’явилася, коли минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію, згідно з якою США мали б отримати 50% критично важливих мінералів.

Джерела агентства зазначають, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно повідомити американському народу, що США повертають гроші за надану допомогу. Reuters зауважує, що Україна також готова укласти угоду з адміністрацією Трампа, проте у тому випадку, якщо «вона не буде виглядати такою ж хижою, як угода, яку вперше запропонували США».

«Подробиці обговорення США потенційної угоди, включно з тим, хто в адміністрації допомагав складати початкову пропозицію, невідомі. Переглянутий підхід – лише один із кількох, які обговорюють у Білому домі щодо того, як укласти угоду з Києвом найближчими тижнями, що є надзвичайно швидко», – йдеться у матеріалі.

Спрощений підхід допоможе США оминути численні юридичні та логістичні перешкоди та дасть час для пізніших переговорів щодо деталей розроблення, включно з розподілом доходів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що угода, яку 12 лютого до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент і яка передбачала доступ до видобутку українських корисних копалин, не готова захистити Україну та її інтереси.

Згодом у ЗМІ повідомили, що угода про доступ США до українських корисних копалин, яку адміністрація американського президента Дональда Трампа планувала укласти з Києвом, передбачає контроль Вашингтона над мінеральними й нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою України.