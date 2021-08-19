Таліби отримали контроль над військовою технікою США, яку ті надавали афганському уряду, як допомогу

Міноборони США розглядає можливість здійснення авіаударів по власній військовій техніці, яка опинилась в руках талібів. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Все, що не було знищено, тепер належить Талібану», – заявив офіційний представник США на умовах анонімності.

Адміністрація президента Джо Байдена настільки стурбована цією зброєю, що «розглядає усі можливі варіанти». Офіційні особи заявили, що нанесення авіаударів по більшому обладнанню, наприклад по вертольотах, не виключено, але є побоювання, що вони можуть викликати невдоволення талібів в той час, коли головною метою США є евакуація людей.

«Ми вже бачили бойовиків "Талібану", озброєних американською зброєю, яку вони захопили в афганських сил. Це становить значну загрозу для Сполучених Штатів і наших союзників», – сказав Майкл МакКол, головний республіканець в Комітеті закордонних справ Сенату.

Точних цифр щодо захопленої техніки наразі немає. За мінімальними оцінками йдеться про 2 тис. бронетранспортерів, включаючи «Хамві», і до 40 вертольотів, включаючи UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle.

Діючі і колишні офіційні особи США не виключають, що озброєння в подальшому може бути захоплено іншими войовничими угрупованнями, такими як Ісламська держава, для нападу на інтереси США в регіоні або навіть потенційно може бути передано противникам, включаючи Китай і Росію.

Нагадаємо, що як 15 серпня на тлі виведення з Афганістану військ США «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.