Україна отримає від США 190 бронемашин MRAP

Сполучені Штати Америки планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP). Про це 7 вересня повідомила послиня США в Україні Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що ці MRAP дадуть можливість українським правоохоронцям захищати цивільне населення, особливо поблизу лінії фронту.

Також вона заявила, що була присутня разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на зустрічі з представниками МВС України та Держприкордонслужби України. Вони передали перші американські протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP) прикордонникам і поліції України.

MRAP – клас броньованих військових автомобілів, спеціально розроблених для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях (СВП), мінах, та від засідок (стрілецької зброї).

Машини цього класу зазвичай мають V-подібну форму нижньої частини корпусу для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні крісла з амортизацією, закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибухових навантажень.