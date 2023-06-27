У ГУР заявляють, що Росія фактично завершила підготовку до теракту на Запорізькій АЕС

Попри повідомлення української розвідки про замінування частини блоків Запорізької АЕС, США наразі не бачать «неминучої» загрози її підриву російськими окупантами. Про це на брифінгу 27 червня повідомив представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, США уважно стежать за ситуацією й вважають, що наразі загрози підриву АЕС немає.

«Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно», – сказав Джон Кірбі.

Він додав, що США також не бачать можливості застосування Росією ядерної зброї у війні з Україною.

«Ми не бачимо жодних ознак − окрім бурхливої риторики − ми не бачимо жодних ознак того, що є якийсь намір застосувати ядерну зброю на території України», – зазначив Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни розмістили вибухівку біля чотирьох із шести реакторів АЕС в Енергодарі та замінували охолоджувач, фактично завершивши підготовку до теракту.

25 червня президент Володимир Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджений, а увага світу до цієї загрози недостатня.