США не відправлятимуть в Україну навчальні танки Abrams
Україна отримає бойові танки Abrams до кінця цього року
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Американські танки М1 Abrams, які США незабаром перекинуть до Німеччини, використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів у Графенвері та відрізнятимуться від бойових танків, які будуть надані Україні окремо. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
«Ці танки [які будуть відправлені до Німеччини] призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну», – уточнив представник Міністерства оборони США, якого процитував «Укрінформ».
За його словами, навчальні танки виділяються не із запасів Армії США, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні. Він також зазначив, що бойові М1 Abrams, призначені для застосування українськими силами безпосередньо в реальних умовах, оснащуватимуться згідно зі специфікою бойових дій в Україні.
Райдер також висловив очікування, що остаточна підготовка особового складу ЗСУ на американських танках, а також передача в Україну окремих бойових одиниць М1 Abrams відбудеться до кінця року.
Раніше ЗМІ повідомляли, що на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня доставлять 31 танк Abrams, після чого за кілька тижнів українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів. Інформацію про те, що танки Abrams надійдуть до Німеччини в найближчі тижні, також підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.