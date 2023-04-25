Американські танки М1 Abrams, які США незабаром перекинуть до Німеччини, використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів у Графенвері та відрізнятимуться від бойових танків, які будуть надані Україні окремо. Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Ці танки [які будуть відправлені до Німеччини] призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну», – уточнив представник Міністерства оборони США, якого процитував «Укрінформ».

За його словами, навчальні танки виділяються не із запасів Армії США, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні. Він також зазначив, що бойові М1 Abrams, призначені для застосування українськими силами безпосередньо в реальних умовах, оснащуватимуться згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Райдер також висловив очікування, що остаточна підготовка особового складу ЗСУ на американських танках, а також передача в Україну окремих бойових одиниць М1 Abrams відбудеться до кінця року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня доставлять 31 танк Abrams, після чого за кілька тижнів українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів. Інформацію про те, що танки Abrams надійдуть до Німеччини в найближчі тижні, також підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін.