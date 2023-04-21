Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що українські військові через кілька тижнів почнуть навчання в Німеччині на американських танках M1 Abrams, про що раніше повідомили ЗМІ. Про це він сказав за підсумками 11-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині в п’ятницю, 21 квітня, повідомила «Європейська правда».

«Ми прискорили графік постачання M1 Abrams, щоб надати Україні більше бронетехніки в найближчі місяці. А машини, які українці використовуватимуть для тренувань, прибудуть сюди, до Німеччини, протягом наступних кількох тижнів», – заявив голова Пентагону.

За його словами, за останні кілька місяців Україна вже отримала від союзників понад 230 танків, понад 1550 броньованих автомобілів, а також іншу техніку та боєприпаси для оснащення більш як дев’яти нових бронетанкових бригад. «Усе це – величезний прогрес, і я впевнений, що обладнання й тренування, які його супроводжують, дозволять українським військам і надалі досягати успіху на полі бою», – наголосив Остін.

Раніше цього дня закордонні ЗМІ повідомляли, що 31 танк доставлять на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, після чого за кілька тижнів українські війська почнуть навчання, які триватимуть близько 10 тижнів.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті.