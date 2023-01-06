США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 3 млрд доларів
Новий пакет включає бойові машини, гаубиці, ракети, боєприпаси та запчастини
Світ — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США
Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 3,075 млрд доларів. Відповідний перелік озброєнь у п’ятницю, 6 січня, опублікувало міноборони США.
До нового пакету озброєнь увійшли:
- 50 броньованих машин піхоти Bradley, 500 протитанкових ракет TOW і 250000 боєприпасів калібру 25 мм;
- 100 бронетранспортерів M113;
- 55 захищених від мін машин MRAPs;
- 138 бронеавтомобілів HUMVEEs;
- 18 155-мм самохідних гаубиць;
- ракети RIM-7 Sea Sparrow для ППО;
- 70 000 155-мм артилерійських снарядів;
- 500 155-мм снарядів Excalibur;
- 1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);
- 36 105-мм буксируваних гаубиць і 95000 105-мм артилерійських снарядів;
- 10000 120-мм мінометних снарядів;
- боєприпаси для HIMARS;
- 4000 авіаційних ракет Zuni;
- близько 2 000 протитанкових ракет;
- снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси;
- протипіхотні міни Claymore;
- прилади нічного бачення та оптика;
- запчастини та інше польове спорядження.
Нагадаємо, 5 січня після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент США Джо Байден оголосив про надання додаткової зброї для України від обох країн. Зокрема, США пообіцяли надати бойові машини Bradley, а Німеччина передасть бронемашини Marder та додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.
Також США навчатимуть українських військових користуватися наданою зброєю і технікою.
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