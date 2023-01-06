Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США

Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 3,075 млрд доларів. Відповідний перелік озброєнь у п’ятницю, 6 січня, опублікувало міноборони США. До нового пакету озброєнь увійшли: 50 броньованих машин піхоти Bradley, 500 протитанкових ракет TOW і 250000 боєприпасів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 захищених від мін машин MRAPs;

138 бронеавтомобілів HUMVEEs;

18 155-мм самохідних гаубиць;

ракети RIM-7 Sea Sparrow для ППО;

70 000 155-мм артилерійських снарядів;

500 155-мм снарядів Excalibur;

1200 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM);

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95000 105-мм артилерійських снарядів;

10000 120-мм мінометних снарядів;

боєприпаси для HIMARS;

4000 авіаційних ракет Zuni;

близько 2 000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки кулемети та боєприпаси;

протипіхотні міни Claymore;

прилади нічного бачення та оптика;

запчастини та інше польове спорядження. Нагадаємо, 5 січня після розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом президент США Джо Байден оголосив про надання додаткової зброї для України від обох країн. Зокрема, США пообіцяли надати бойові машини Bradley, а Німеччина передасть бронемашини Marder та додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot. Також США навчатимуть українських військових користуватися наданою зброєю і технікою.

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