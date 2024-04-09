Боєприпаси були конфісковані у 2021-2023 роках

Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену. Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) у вівторок, 9 квітня.

«Спочатку ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси переправляли з Ірану хуситам у Ємен, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН», – йдеться в повідомленні CENTCOM.

Як повідомляється, США передали таку зброю:

понад п’ять тисяч автоматів АК-47;

кулемети;

снайперські гвинтівки;

ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;

понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм;

Зброю та боєприпаси, які перебували з грудня минулого року у власності США, було передано Україні 4 квітня.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант допомоги від США, зокрема, у формі кредиту. Президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.