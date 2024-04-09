США передали Україні трофейну іранську зброю та боєприпаси
«Корпус вартових ісламської революції» намагався передати це озброєння хуситам в Ємені
Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену. Про це повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) у вівторок, 9 квітня.
«Спочатку ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси переправляли з Ірану хуситам у Ємен, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН», – йдеться в повідомленні CENTCOM.
Як повідомляється, США передали таку зброю:
- понад п’ять тисяч автоматів АК-47;
- кулемети;
- снайперські гвинтівки;
- ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;
- понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм;
Зброю та боєприпаси, які перебували з грудня минулого року у власності США, було передано Україні 4 квітня.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна погодиться на будь-який варіант допомоги від США, зокрема, у формі кредиту. Президент закликав Конгрес США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування на допомогу Україні, пояснивши, що від цього залежать можливості України на полі бою.