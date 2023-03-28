Посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, 21 листопада 2022 року

Державний департамент США підтримав створення спеціального гібридного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Про це заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак 27 березня під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, присвяченій сучасним викликам Нюрнбергських принципів.

«Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли висновку, що найефективніший спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого [internationalized] суду в рамках судової системи України», – заявила представниця Держдепу, яку цитує «Голос Америки».

За словами Бет Ван Скаак, подібні зусилля включатимуть «предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України».

За її словами, на час війни такий суд може розташовуватися в одній з Європейських країн. Представниця Держдепу додала, що такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї ООН про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

«Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні», – сказала представниця Держдепу.

На запитання про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалось досягнути остаточного консенсусу.

«Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції», – сказала вона.

Зауважимо, що в лютому голова Офісу президента Андрій Єрмак публічно висловився проти «гібридного» трибуналу на користь спеціального. За його словами, «гібридний» трибунал неприйнятний, бо він не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Сєрґєя Лаврова і прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна.