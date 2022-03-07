Палата представників США вивчає можливість заборони імпорту російської нафти, а Конгрес збирається виділити Україні допомогу у розмірі 10 млрд доларів. Про це заявила спікерка Палати Ненсі Пелосі, пише Reuters.

Зазначається, що наразі Палата представників вивчає питання про запровадження сильного законодавства, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки.

«Наш законопроект забороняє імпорт російської нафти та енергоносіїв у Сполучені Штати, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і робить перший крок у відмові Росії у доступі до Світової організації торгівлі», – заявила Пелосі.

Раніше стало відомо, що США і їхні європейські союзники ведуть «активну дискусію» про заборону імпорту російської нафти. Джерела Reuters кажуть що, що Європа стала більш відкритою до ідеї заборони постачання російських нафти і газу.

Зараз ціна нафти сягнула найвищого рівня з липня 2008 року: Brent – до 139,13 долара за барель, WTI – до 130,5 долара. Зокрема це пов’язане з тим, що США та європейські союзники розглядають можливість заборони на імпорт російської нафти.

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