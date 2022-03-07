США і їхні європейські союзники ведуть «активну дискусію» про заборону імпорту російської нафти. Про це пише агенція Reuters.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники вивчають можливість заборони імпорту російської нафти.

«Зараз ми ведемо дуже активні дискусії з європейськими партнерами щодо заборони імпорту російської нафти в наші країни, але водночас, звісно, підтримуючи стабільні глобальні поставки нафти», – заявив Блінкен.

Крім того, джерела Reuters кажуть що, що Європа стала більш відкритою до ідеї заборони постачання російських нафти і газу.

Білий дім також веде переговори з фінансовим комітетом Сенату та профільним комітетом Палати представників про потенційну заборону.