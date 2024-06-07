ЗСУ отримають ракети для систем протиповітряної оборони HAWK

Україна отримає новий пакет військової допомоги на 225 млн доларів від Сполучених Штатів. Про це оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі з його українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у п’ятницю, 7 червня, інформує кореспондентка CNN.

Як зазначає агентство Associated Press, Джо Байден перепросив за багатомісячну затримку із постачанням американської військової допомоги, що дозволило Росії здобути певні переваги на полі бою. Водночас за словами Байдена, американський народ буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

До пакета військової допомоги США для України увійшли:

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS,

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK,

зенітні ракети Stinger,

протитанкові системи Javelin і AT-4,

155-мм гаубиці,

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм,

81-мм мінометні системи,

бронетранспортери M113,

причепи для перевезення важкої техніки,

прибережні та річкові патрульні катери,

важкі протитанкові керовані ракети TOW,

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати,

підривні боєприпаси,

прилади нічного бачення,

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Для того, щоб зброя швидко потрапила на фронт в Україні, її передадуть із наявних запасів США. Заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер нещодавно заявив, що Штати намагаються надолужити потреби України в зброї — найбільше потрібні артилерійські боєприпаси та системи ППО.

Як повідомляє Associated Press, Україна зможе використовувати цю зброю для ударів через кордон з Росією, проте це не змінює політику США щодо заборони Збройним силам України використовувати надані їм американські далекобійні ракети для ударів всередині РФ.

Востаннє Сполучені Штати Америки оголошували про виділення для України чергового пакету військової допомоги на 275 млн доларів (близько 11 млрд грн) 24 травня. Серед військової допомоги були боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, необхідні для відбиття атак російських військових на Харківському напрямку.

Нагадаємо, наприкінці травня адміністрація американського президента Джо Байдена офіційно підтвердила, що Україна отримувала дозвіл на використання американської зброї для атак по території Росії. Попри це, наданий дозвіл для захисту України стосується виключно невеликих відстаней та не розповсюджується на передані США ракети ATACMS, заявили американські посадовці. 7 червня у Сполучених Штатах підтвердили застосування їхньої зброї українськими силами для ударів по території РФ.