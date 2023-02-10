Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 10 лютого ухвалив рішення про залучення гранту від США у розмірі 6 млрд доларів. Гроші будуть спрямовані на соціальні програми, освіту й медицину, повідомила прес-служба уряду.

«Відповідний грант надійде через фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей Фонд буде надано грант у розмірі 165 млн доларів від низки європейських країн», – сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас поки невідомо, коли і якими частинами надійде цей грант.

За словами Шмигаля, від початку 2023 року міжнародні партнери вже надали Україні 4,2 млрд доларів. Шмигаль додав, що для фінансування дефіциту бюджету цього року потрібно 38 млрд доларів.

Він уточнив, що така допомога дозволить захистити найвразливіші верстви населення, підтримати економіку і спрямувати гроші, отримані від українських платників податків, на оборону.

Зауважимо, що гранти, на відміну від кредитів, не потрібно повертати.