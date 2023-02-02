Мета – зібрати 1 млн грн

24 канал збирає кошти на дрони для військових. Хочуть закупити 10 квадрокоптерів для трьох бригад, які перебувають в Бахмуті, Кремінній та Соледарі. Мета – зібрати 1 млн грн.

«Ми на нулі, за два дні втратили три дрони, ми залишилися взагалі без «очей», – це повідомлення від бійців однієї з військових частин, яка зараз під Бахмутом.

Такі запити Фонд 24 отримує щодня від різних бригад, всі вони на передовій.

«Активність бойових дій на сході просто шалена. Кляті “сусіди” гатять безперестанку. А наші хлопці мають дати відсіч і вижити. Для цього їм потрібні дрони, дуже багато дронів», – повідомляють ініціатори збору.

Військові кажуть, що квадрокоптери є незамінним у війні. Без них вони витрачали б значно більше боєприпасів для ураження меншої кількості цілей. І наразі єдиним постачальником дронів на фронт залишаються волонтери і благодійні фонди.

Посилання на збір коштів.

Нагадаємо, раніше 24 канал збирав кошти на тепловізори Pulsar Helion 2 XP50 Pro для 24-ї бригади імені короля Данила з Львівщини, що воює на одному з найскладніших напрямків – під Бахмутом.