Потібно купити щонайменше 10 тепловізорів

24 канал відкриває збір коштів на тепловізори Pulsar Helion 2 XP50 Pro для 24-ї бригади імені короля Данила з Львівщини, що воює на одному з найскладніших напрямків – під Бахмутом.

Потрібно купити 10 таких тепловізорів і назбирати 1 620 000 грн.

«Ми детально обговорили запит із командиром бригади і обрали найкращу модель. Цей тепловізор суперчутливий: різниця в температурі навіть в 0,025 градуса буде помітною, а значить, жодні термоізолюючі костюми не врятують ворогів від пильних очей наших захисників. Дальність роботи прилада 1800 м, і головне – тепловізор оснащений wifi модулем, а це означає, що наші хлопці зможуть слідкувати за ворогом із безпечного місця!», – пояснили організатори благодійного збору.

Нагадаємо, раніше 24 канал збирав гроші для закупівлі дронів. За зібрані донати вдалося купити не сім, як планувалося, а десять дронів. Їх вдалося знайти за дешевшою ціною і вони вже їдуть з Варшави. Також 24 канал зібрав для бригади 600 тис. грн на 20 рацій Motorola DP4400e, 20 запасних батарей до них і зарядну станцію на 6 портів.

Все, що залишилося на рахунках фонду 24, переходить на цей збір, на один тепловізор вже зібрана сума. Посилання на збір коштів.