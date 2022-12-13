24 канал відкриває збір на купівлю рацій та супутнього обладнання для 24-ї ОМБр імені Короля Данила. Мета збору – 600 тис. грн, за які придбають 20 рацій Motorola DP4400e, 20 запасних батарей до них і зарядну станцію на 6 портів.

«Саме ці рації дозволяють шифрувати повідомлення так, щоб їх не чув ворог. Додаткові акумулятори дозволять бути на зв'язку завжди, коли це потрібно, а зарядна станція на 6 портів – оперативно їх зарядити», – кажуть у 24 каналі.

Долучитися до збору 24 для 24 можна за посиланням.

24 ОМБр імені короля Данила із перших днів війни перебуває на передовій в найгарячіших точках. У складі бригади воюють також і працівники 24 каналу. Як кажуть самі хлопці, напрямок, на якому зараз виконують завдання, передбачає «великі втрати в техніці».

«Ще з 2014 року ми активно допомагали армії протистояти Росії: оголошували і закривали збори, надсилали на передову необхідні військовим речі. Після повномасштабного вторгнення ми мобілізували свої зусилля і постійно допомагаємо ЗСУ. Завдяки нашій аудиторії закрито вже понад 20 зборів, але ми не збираємося на цьому зупинятися. Війна триває, і ми постійно збираємо на нові корисності, які сприятимуть мінусуванню ворога», – кажуть в 24 каналі.

Як інформував ZAXID.NET, військовослужбовцям 24 ОМБр імені короля Данила з Львівщини вручили почесну відзнаку «За мужність та відвагу».