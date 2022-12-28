Для купівлі семи дронів потрібно зібрати 854 тис. грн

24 телеканал оголосив збір коштів на сім дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo для 24-ї бригади імені короля Данила. Мета – зібрати 854 тис. грн.

«Хлопці звернулися до нашого Благодійного фонду 24 і попросили саме такі дрони. Вони просили 10, але спробуємо зібрати хоча б на 7. Це на якийсь час закриє потреби бригади. Всі ми розуміємо, що дрони на цій війні – це розхідний матеріал. Але кожна пташка береже життя наших воїнів і допомагає робити бавовну ворогам. Тому ми поставили за мету забезпечити наших захисників усім необхідним», – повідомляють ініціатори збору.

Картка ПриватБанку: 5169 3351 0133 8081. Реквізити для благодійності тут.

24 ОМБр імені короля Данила з Львівщини з перших днів війни перебуває на передовій в найгарячіших точках. Зараз воює під Бахмутом.

Нагадаємо, раніше 24 канал зібрав для бригади 600 тис. грн на 20 рацій Motorola DP4400e, 20 запасних батарей до них і зарядну станцію на 6 портів.