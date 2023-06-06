Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти росіян, причетних до спроб дестабілізації ситуації в Молдові. Про це повідомляє «Європейська правда».

Підсанкційні росіяни є частиною пов'язаної з РФ глобальної інформаційної операції, спрямованої проти України, її сусідів включно з Молдовою, країнами Балкан, Європейським Союзом, Великою Британією та Сполученими Штатами.

«Ці особи провокують, тренують і контролюють групи в демократичних країнах, які проводять антиурядові протести, мітинги, марші та демонстрації», – пояснюють у мінфіні США, наголошуючи, що деякі з них пов’язані з російськими спецслужбами.

Семеро росіян, проти яких запроваджені санкції, причетні до організації кількатисячних антиурядових акцій протесту в Молдові, ініційованих олігархом-утікачем Іланом Шором, якого США внесло в «чорний список» у жовтні 2022 року. Вони були причетні до плану захопити будівлю молдовського уряду й влаштувати державний переворот у країні.

Керував операцією російський інструктор, пов'язаний з Михаїлом Потєпкіним. Він перебуває під санкціями США з 2020 року через зв’язок із ПВК «Вагнера» й причетність до планів придушення демократичних протестів в Омані.

Організатором групи, яка мала інспірувати держпереворот у Молдові, був росіянин Константін Сапожніков. Решта учасників мали конкретні ролі: Юрій Маколов – займався матеріально-технічним забезпеченням; Глєб Хлопонін – збирав дані про охорону урядових будівель; Свєтлана Бойко – відповідала за фінанси; Алексєй Лосєв – здійснював розвідку (його підприємство, яке виробляє керамічні ліхтарі, теж внесли до «чорного списку»); Василій Громовіков – допомагав грошима; Анна Травнікова – спільно з Бойко просувала проросійські наративи.