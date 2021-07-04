Вбивця журналіста Олексій Пукач відбуває довічне ув'язнення, замовників убивства – досі не знайшли

Посольство США в Україні закликало генерального прокурора Ірину Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомила пресслужба посольства у Facebook.

«Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у посольстві вітають рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок генералу Олексію Пукачу, який організував та здійснив вбивство репортера Георгія Гонгадзе.

Як повідомляв ZAXID.NET, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп.

Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення. Було встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, й інших посадових осіб.

На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом екс-голови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста, а його смерть нібито була випадковою.

2 липня Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якому Печерський райсуд призначив покарання у вигляді довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Замовників убивства Георгія Ґонґадзе досі не знайшли.