Олексій Пукач залишиться за ґратами довічно

2 липня Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги захисту екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе. Про це з посиланням на адвокатку Валентину Теличенко повідомляє Детектор Медіа.

Валентина Теличенко, яка представляє інтереси дружини вбитого Мирослави Ґонґадзе, зазначила, що рішення суду означає, що 68-річний Олексій Пукач залишається у в'язниці довічно.

«Теоретично Пукач може звертатись до Європейського суду з прав людини. Але практично ця справа була проведена у судах бездоганно, і я не бачу підстав, за яких можна б було скасувати покарання про довічне позбавлення волі», – вважає адвокатка.

Нагадаємо, 29 січня 2013 року Олексія Пукача засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною займати державні посади за звинуваченням у вбивстві засновника «Української правди» журналіста Георгія Ґонґадзе. Захисники Олексія Пукача подали апеляційну скаргу, що суд розглянув у січні 2016 року і залишив без задоволення. У тому ж році представники Пукача оскаржили це рішення в касаційній інстанції, де справа розглядалась до сьогодні. Представники Олексія Пукача просили пом’якшити покарання до 15 років тюрми, а другий потерпілий – журналіст Олексій Подольський, просив суд переглянути справу. 17 червня 2020 року суд завершив розгляд касації і пішов у нарадчу кімнату.

У 2020 році Комітет Міністрів Ради Європи (КМРЄ) закликав Україну якнайшвидше завершити касаційне провадження у справі.

Журналіст Георгій Ґонґадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за даними експертизи, належать журналістові. Лише у березні 2016 року журналіста поховали у Києві.

Окрім Олексія Пукача, вирок якому набув чинності в січні 2016 року, засуджено колишніх співробітників міліції: Миколу Протасова – до 13 років позбавлення волі, помер у тюрмі, Валерія Костенка та Олександра Поповича, чиї вироки набули чинності в березні 2008 року – до 12 років позбавлення волі.

Замовників убивства Георгія Ґонґадзе досі не знайшли.