Вбивця Гонгадзе попросив суд замінити йому довічне ув'язнення на 15 років тюрми

Засуджений за вбивство журналіста Олексій Пукач хоче невдовзі вийти на волю

СуспільствоКатерина Чурилова, 17 вересня3740

До теми

Вбивця Гонгадзе попросив суд замінити йому довічне ув'язнення на 15 років тюрми
фото «Українські Новини»
Пукача засудили до довічного ув'язнення у січні 2013 року

Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може невдовзі вийти на волю. 66-річний Пукач подав касацію і вимагає, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років тюрми. Про це повідомляє Kyiv Post.

«Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне», – заявив Пукач журналістам.

Зазначається, що 66-річний Пукач змінив свідчення і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років. Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували тюремний термін за законом Савченко.

Якщо суд задовольнить касацію, він може вийти на свободу, пише ЗМІ. Наступне засідання за скаргою Пукача суд проведе 9 жовтня.

Як відомо, журналіст та засновник сайту «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, було тілом зниклого журналіста. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

Наприкінці листопада 2000 року керівник Соціалістичної партії України Олександр Мороз заявив у парламенті, що має аудіозаписи, які вказують на причетність найвищого керівництва України до вбивства Гонгадзе, у тому числі чинного президента Леоніда Кучми. Ці записи зробив працівник служби охорони президента Кучми, майор Микола Мельниченко (нині підозрюваний у держзраді на користь РФ).

Кучма відкидає звинувачення на свою адресу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Юрій Луценко заявив, що доказів причетності Кучми до вбивства Гонгадзе нема ZAXID.NET
У ГПУ розповіли про перебіг розслідування справи щодо підбурювачів убивства Гонгадзе ZAXID.NET
Засудженому за вбивство Гонгадзе Пукачу переглянули термін за «законом Савченко» ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук