Вбивця Гонгадзе попросив суд замінити йому довічне ув'язнення на 15 років тюрми

Пукача засудили до довічного ув'язнення у січні 2013 року

Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може невдовзі вийти на волю. 66-річний Пукач подав касацію і вимагає, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років тюрми. Про це повідомляє Kyiv Post.



«Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне», – заявив Пукач журналістам.



Зазначається, що 66-річний Пукач змінив свідчення і продовжує подавати апеляції до суду. Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув’язнення на 15 років. Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували тюремний термін за законом Савченко.



Якщо суд задовольнить касацію, він може вийти на свободу, пише ЗМІ. Наступне засідання за скаргою Пукача суд проведе 9 жовтня.

Як відомо, журналіст та засновник сайту «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, було тілом зниклого журналіста. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох екс-працівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовники вбивства досі не встановлені.

Наприкінці листопада 2000 року керівник Соціалістичної партії України Олександр Мороз заявив у парламенті, що має аудіозаписи, які вказують на причетність найвищого керівництва України до вбивства Гонгадзе, у тому числі чинного президента Леоніда Кучми. Ці записи зробив працівник служби охорони президента Кучми, майор Микола Мельниченко (нині підозрюваний у держзраді на користь РФ).

Кучма відкидає звинувачення на свою адресу.