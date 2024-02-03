США застосували для авіаударів бомбардувальники В-1

Сили Центрального командування США (Centcom), здійснили авіаатаку на об’єкти в Іраці та Сирії, пов’язані з Іраном та Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Під час атаки США застосували понад 120 високоточних боєприпасів, повідомило у п’ятницю, 2 лютого, агентство Reuters із посиланням на Centcom.

Американські військові здійснили атаку на проіранські об’єкти у відповідь на атаку в Йорданії 28 січня, у результаті якої загинули троє військових американців, а ще 25 отримали поранення. Під час атаки США залучили бомбардувальники B-1. За даними Reuters, атака є першою у багаторівневій відповіді адміністрації президента США Джо Байдена бойовикам.

«Збройні сили США завдали ударів по понад 85 цілях за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Об’єкти, по яких було завдано ударів, включали командно-контрольні оперативні центри, розвідувальні центри, сховища ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання боєприпасів угруповань ополчення та їх спонсорів КВІР, які сприяли нападам на сили США та коаліції», – повідомили у прес-службі Центрального командування США.

Зазначається, удари США вразили сім населених пунктів – чотири у Сирії та три в Іраку. За словами генерал-лейтенанта США Дугласа Сімса, атаки виявилися успішними, викликавши сильні вторинні вибухи від влучання в озброєння бойовиків.Водночас невідомо, чи були вбиті бойовики.

«Наша відповідь почалася сьогодні. Вона продовжуватиметься у час і в місцях, які ми виберемо», – заявив Джо Байден, коментуючи повітряні удари по країнах.

Нагадаємо, 28 січня на військову базу США в Йорданії впав безпілотник, внаслідок чого загинуло троє американських військовослужбовців. Ще 25 людей отримали поранення. Президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили «радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран» та пообіцяв надати відповідь Ірану. Це – перший випадок, коли американські солдати загинули під час удару по регіону після нападу ХАМАС на Ізраїль.