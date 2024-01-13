У ніч на 13 січня США завдали нових ударів по єменських силах хуситів. Про це повідомила агенція Reuters, посилаючись на ВМС США.

Удар стався після того, як адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла «і надалі захищати судноплавство в Червоному морі».

Американські сили завдали удару по радіолокаційному об’єкту хуситів у Ємені. Цього удару було завдано есмінцем ВМС США «Карні» (DDG 64) з використанням наземних ударних ракет Tomahawk.

«Удару було завдано по конкретній військовій цілі, пов’язаній з ударами, завданими 12 січня, з метою послабити здатність хуситів атакувати морські судна, в тому числі і комерційні судна», – повідомили ВМС США.

Нагадаємо, Сполучені Штати і Великобританія вночі 12 січня почали завдавати удари по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені.

Американські та британські військові бомбардували більше десятка об'єктів, що використовуються підтримуваними Іраном хуситами в Ємені.