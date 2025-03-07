На думку Бессента, ситуація навколо домовленостей про мирну угоду є «мінливою»

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація переконані, що гарантії безпеки для України має надавати не Америка, а Європа. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомив новинний телеканал Sky News 7 березня.

Бессент підкреслив, що український президент Володимир Зеленський повинен визнати те, що гарантії безпеки для України будуть надані Європою.

Американський міністр також назвав «мінливою» ситуацію навколо домовленостей про мирну угоду між Україною та Росією.

Напередодні, 6 березня, Бессент заявив, що США без вагань введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припинення вогню в Україні. На його думку, додаткові санкції проти Росії можуть допомогти надати США більше важелів впливу на переговорах, писало агентство Bloomberg.

До слова, 6 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська команди відновили співпрацю. Сторони не комунікували після суперечки між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті 28 лютого.

4 березня президент заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США. Також країна «готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир».