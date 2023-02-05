США у суботу збили ймовірний китайський шпигунський аеростат біля узбережжя Кароліни. Про це повідомляє AP.

Агентство зазначило, що повітряну кулю збили після того, як та пролетіла над секретними військовими об'єктами у Північній Америці. У територіальних водах США проводилася операція з підйому уламків аеростата.

Перед цим, відповідаючи на питання щодо китайської повітряної кулі над США, президент країни Джо Байден заявив: «Ми подбаємо про це».

️ The US military had shot down #Chinesespyballoon over the Atlantic Ocean.



Chinese Foreign Ministry responds, We express strong dissatisfaction and protest. US overreacted. We reserve the right to respond to America's downing of the peaceful baloon. pic.twitter.com/yfr70cukiN — Megh Updates (@MeghUpdates) February 5, 2023

Федеральне управління цивільної авіації і берегова охорона працювали над очищенням повітряного простору і води внизу. Телевізійні кадри показали невеликий вибух, після чого куля опустилася до води.

Нагадаємо, 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження запущеної, найбільш імовірно, КНР.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.

4 лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.