Пентагон відстежує китайський шпигунський аеростат над США

Пентагон заявив відстежує китайський розвідувальний аеростат, що летить високо над північною частиною Сполучених Штатів. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

На думку військових, цей літальний апарат належить Китаю. Проте і військові, і чиновники, відмовилися повідомити, як довго вони відстежують політ аеростата, але зазначили, що траекторія його польоту проходила над низкою важливих об’єктів.

«Уряд Сполучених Штатів виявив і відстежує повітряну кулю для спостереження на висоті, яка зараз над континентальним штатом США. Уряд США, включаючи NORAD, продовжує уважно стежити за цим. Наразі повітряна куля рухається на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух, і не представляє військової чи фізичної загрози для людей на землі», – сказав Пет Райдер.

Not gonna lie. First, I thought this was a #ufo. Then, I thought it was @elonmusk in a Wizard of Oz cosplay scenario. But it was just a run-of-the mill Chinese spy balloon! pic.twitter.com/cBV7goF6Sv — Chase Doak (@ckdoak) February 2, 2023

Зазначається, що після виявлення аеростата над США, уряд країни вжив заходів для захисту від збору чутливої інформації іноземною розвідкою. Про цю ситуацію був проінформований президент Джо Байден. Міністр оборони Ллойд Остін та вище військове керівництво розглядали можливість збити цей аеростат над малонаселеними районами у штаті Монтана.

Однак вирішили цього не робити через ризик для безпеки людей на землі через можливе падіння уламків обладнання, яке є на аеростаті. США звернулися з цього приводу до китайської сторони дипломатичними каналами. Вони взаємодіяли як через китайське посольство у Вашингтоні, так і через американське в Пекіні.