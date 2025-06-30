Він Дизель розповів подробиці сюжету «Форсаж 11»

Американський актор Він Дизель повідомив, коли вийде фінальна частина фільму «Форсаж» та хто з героїв повернеться у стрічку. Про це актор розповів на фестивалі FuelFest в Лос-Анджелесі, повідомляє Variety.

За його словами, реліз стрічки планується на квітень 2027 року, хоча офіційної заяви про це творці фільму ще не робили. Актор також розповів, що події сюжету будуть відбуватися у Лос-Анджелесі, і там знову можна буде побачити вуличні перегони.

«Студія сказала мені: “Він, будь ласка, можна нам фінал у квітні 2027 року?”. Я сказав: “Тільки за трьох умов! Перше – повернути франшизу до Лос-Анджелеса! Друге – повернутися до автомобільної культури, до вуличних перегонів. Третє – возз'єднати Домініка та Браяна О'Коннора”», – розповів Він Дизель, натякнувши, що творці фільму повернуть персонажа, якого зіграв покійний Пол Уокер.

Додамо, що попередній фільм франшизи «Форсаж» вийшов у травні 2023 року. Він зібрав у прокаті понад 700 млн доларів по всьому світу, перевищивши вдвічі бюджет стрічки. Головні ролі зіграли Він Дизель, Алан Річсон, Джейсон Момоа, Мішель Родрігес, Ріта Морено та Брі Ларсон.