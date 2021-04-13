На Донбасі загинув 24-річний старший солдат Ярослав Карлійчук

Внаслідок обстрілу українських підрозділів у зоні проведення операції Об’єднаних сил 12 квітня загинув буковинець Ярослав Карлійчук. Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.

«У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. Поховають Героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом», – йдеться у повідомленні.

Вже зранку, 13 квітня російські війська тричі порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі.

Неподалік Майорського бойовики використовували безпілотник – він перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції українських підрозділів, зазначають у штабі.

Внаслідок цього один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення, їм надали медичну допомогу та доставили до госпіталю.