Стало відоме ім’я загиблого напередодні українського військового
24-річний буковинець Ярослав Карлійчук проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади
Внаслідок обстрілу українських підрозділів у зоні проведення операції Об’єднаних сил 12 квітня загинув буковинець Ярослав Карлійчук. Про це повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.
24-річний старший солдат проходив службу в підрозділі 10-тої окремої гірсько-штурмової бригади, який дислокується у Коломиї.
«У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука із села Черепківці, що у Глибоцькій територіальній громаді. Поховають Героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом», – йдеться у повідомленні.
Вже зранку, 13 квітня російські війська тричі порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі.
Неподалік Майорського бойовики використовували безпілотник – він перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції українських підрозділів, зазначають у штабі.
Внаслідок цього один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення, їм надали медичну допомогу та доставили до госпіталю.