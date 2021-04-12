У понеділок, 12 квітня, у районі проведення операції Об’єднаних сил російські найманці здійснили обстріл у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», внаслідок чого один український воїн загинув.

«Унаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям», – сказано в повідомленні ОТУ «Північ».

На місці події почали роботу керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про інцидент також було повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Наразі невідомо, біля якого населеного пункту загинув військовий, інформації про його вік теж немає.

Загалом від початку року на Донбасі загинули вже 27 українських військових. Зокрема, в суботу, 10 квітня, на Луганщині загинув 24-річний Андрій Теперик з Харківщини.

Війна на Донбасі триває з квітня 2014 року і за цей період на Донбасі загинули понад 13 тис. людей.