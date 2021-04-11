У суботу, 10 квітня, на Донбасі російські найманці обстріляли українські позиції 9 разів, один військовослужбовець загинув, ще один був поранений. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

«Протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, з яких 9 обстрілів по позиціях українських захисників та 1 проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування», – йдеться у повідомленні.

Поблизу селища Золоте-3 у Луганській області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав поранення, не сумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

Як інформував ZAXID.NEТ, раніше Україна направила до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії на окупованій частині Донецької області.