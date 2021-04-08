Україна направила до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії на окупованій частині Донецької області. Про це пише Офіс генпрокурора в четвер, 8 квітня.

Прокурори департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.

Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.

Іловайський котел

у серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків сепаратистських «ДНР» і «ЛНР». В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», батальйон Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б».

Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала «зелений коридор», але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Внаслідок вторгнення загинули 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, ще 300 – потрапили у полон.

Бої за Донецький аеропорт

бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли аеропорт, називають «кіборгами» через витривалість і героїзм.

20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених та контужених українських бійців потрапила в полон.

За даними ЗСУ, під час оборони Донецького аеропорту загинули 109 українських військових.