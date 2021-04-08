Україна надіслала до Гааги нові докази злочинів Росії на Донбасі
Росіяни вбивали українських військових під час боїв за Іловайськ та оборони Донецького аеропорту
Україна направила до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергове інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії на окупованій частині Донецької області. Про це пише Офіс генпрокурора в четвер, 8 квітня.
Прокурори департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, зібрали факти та докази, що підтверджують віроломне вбивство та поранення українських військових під час подій під Іловайськом 29 серпня 2014 року та при обороні Донецького аеропорту 19-21 січня 2015 року.
Інформаційне повідомлення підготовлене на основі матеріалів кримінальних проваджень, фото та відео з відкритих джерел, а також зібраних речових доказів.
Іловайський котел
у серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків сепаратистських «ДНР» і «ЛНР». В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», батальйон Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б».
Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала «зелений коридор», але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Внаслідок вторгнення загинули 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, ще 300 – потрапили у полон.
Бої за Донецький аеропорт
бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015 року і стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Бійців ЗСУ та добровольців, які обороняли аеропорт, називають «кіборгами» через витривалість і героїзм.
20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених та контужених українських бійців потрапила в полон.
За даними ЗСУ, під час оборони Донецького аеропорту загинули 109 українських військових.