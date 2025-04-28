Валерій Боярський очолює Заборольський округ з 2015 року

Староста Заборольського старостинського округу Валерій Боярський оприлюднив декларацію про доходи. Протягом минулого року посадовець разом із дружиною придбав десять земельних ділянок. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Валерій Боярський заробив на посаді старости Заборольського старостинського округу 752 558 грн. Це орієнтовно по 60 тис. грн щомісяця. Водночас дружина посадовця Світлана Боярський задекларувала 112 тис. грн зарплати та майже 34 тис. грн пенсії. Валерій Боярський також вказав, що зберігає готівкою 675 тис. грн.

У власності 58-річного посадовця два житлові будинки у Заборолі: один площею 253,9 м² перебуває у спільній частковій власності з дружиною Світланою, а інший площею 133,37 м² – повністю у власності дружини. До 2023 році у сім'ї Боярських було вісім земельних ділянок, а у 2024 вони придбали ще десять у селі Гірки загальною площею майже 5 га, вартість яких не вказана. Крім того, староста округу є власником вантажного автомобіля МАЗ 1978 року випуску та причепу.

Додамо, що Валерій Боярський народився в селі Гірки Волинської області, у 1986 році закінчив Таллінське морехідне училище рибної промисловості. Працював радіооператором, техніком-технологом, різноробочим. З 2000 по 2015 був приватним підприємцем, а у листопаді 2015 очолив Заборольський округ.