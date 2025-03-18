Валентина Пушкарчук стала головою Луцького міськрайонного суду у листопаді 2024 року

Голова Луцького міськрайонного суду Валентина Пушкарчук оприлюднила декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовиця заробила 1,5 млн грн, а із заощаджень має 1 млн грн готівкою.

Як йдеться в електронній декларації, у 2024 році Валентина Пушкарчук заробила на посаді голови Луцького міськрайонного суду 1,5 млн грн. Це орієнтовно по 131 тис. грн щомісяця. Ще 283 тис. грн доходу судді складає пенсія. Готівкою посадовиця зберігає 1 млн грн, а на банківських рахунках – 1532 грн.

Валентина Пушкарчук є співвласницею двох квартир у Луцьку площею 81,4 м2 і 83 м2. Із 2022 року суддя їздить на кросовері Toyota Yaris Hybrid (2022 року випуску), а у вересні 2024 року придбала автомобіль Renault Master (2017 року випуску) – у декларації вказано, що його вартість 495 тис. грн.

Додамо, що Валентина Пушкарчук стала головою Луцького міськрайонного суду у листопаді 2024 року. Вищу юридичну освіту отримала у Львові. Після навчання працювала юристкою у Маневицькому управлінні сільського господарства, після цього протягом 7 років – суддею Маневицького районного суду. У 1999 році переїхала до Луцька та почала працювати суддею місцевого суду.