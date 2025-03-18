Петро Денисюк очолює Рівненський міський суд із 1993 року

Голова Рівненського міського суду Петро Денисюк оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець заробив 1,9 млн грн, а із заощаджень має 1,6 млн грн готівкою.

Як йдеться в електронній декларації від 13 березня, у 2024 році Петро Денисюк заробив на посаді голови Рівненського міського суду 1,9 млн грн. Це орієнтовно по 159 тис. грн щомісяця. Крім того, за викладання у Національному університеті водного господарства та природокористування він отримав 39 346 грн. Ще понад 268 тис. грн доходу судді складає пенсія.

Готівкою Петро Денисюк зберігає 1 625 446 грн, а на банківських рахунках – 85 400 грн.

У власності посадовця з 2019 року є будинок у Рівному площею 128,4 м2 та земельна ділянка площею 1000 м2. Ще одну земельну ділянку (1100 м2) Петро Денисюк здає в оренду.

Додамо, що Петра Денисюка обирали головою Рівненського міського суду пʼять разів. Вперше він обійняв цю посаду у 1993 році. У жовтні 2022 року його призначили заступником голови міського суду, а в листопаді 2023 року знову обрали головою суду.