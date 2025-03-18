Голова Рівненського міського суду Петро Денисюк подав декларацію за 2024 рік
Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 159 тис. грн
Голова Рівненського міського суду Петро Денисюк оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Протягом минулого року посадовець заробив 1,9 млн грн, а із заощаджень має 1,6 млн грн готівкою.
Як йдеться в електронній декларації від 13 березня, у 2024 році Петро Денисюк заробив на посаді голови Рівненського міського суду 1,9 млн грн. Це орієнтовно по 159 тис. грн щомісяця. Крім того, за викладання у Національному університеті водного господарства та природокористування він отримав 39 346 грн. Ще понад 268 тис. грн доходу судді складає пенсія.
Готівкою Петро Денисюк зберігає 1 625 446 грн, а на банківських рахунках – 85 400 грн.
У власності посадовця з 2019 року є будинок у Рівному площею 128,4 м2 та земельна ділянка площею 1000 м2. Ще одну земельну ділянку (1100 м2) Петро Денисюк здає в оренду.
Додамо, що Петра Денисюка обирали головою Рівненського міського суду пʼять разів. Вперше він обійняв цю посаду у 1993 році. У жовтні 2022 року його призначили заступником голови міського суду, а в листопаді 2023 року знову обрали головою суду.