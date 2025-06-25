Чоловіка змушували просити пробачення перед могилою похороненого бійця

У селі Вербовець Лановецької громади, що на Тернопільщині, чоловік у військовій формі побив старосту села Григорія Смолія, а після того завіз його на цвинтар, аби він там на колінах просив пробачення в похованого військового. Бійця, зі слів родичів, похоронили не на Алеї слави на кладовищі, а трохи обабіч, що і стало причиною конфлікту. Після нападу чиновник потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. В поліції розпочали кримінальне провадження за фактом побиття.

Інцидент трапився в селі Вербовець вранці 22 червня. Дружина старости Людмила Смолій розповіла в коментарі «Першому Онлайн», що вранці на їх подвір’я заїхав чорний позашляховик, з якого вийшов чоловік у військовій формі та батько загиблого військовослужбовця, їхнього односельчанина.

«Мій чоловік саме був надворі. Незнайомець підбіг, вдарив його ногою в живіт, потім по голові. Далі штовхнув у машину і повіз у невідомому напрямку. Я побачила це у вікно, вибігла на вулицю та почала кричати: “Хто ви?! Що ви робите?!” У відповідь – нецензурна лайка, а машина рвонула прямо на мене. Я встигла відскочити», – розповіла Людмила Смолій.

За її словами, невідомий чоловік повіз Григорія Смолія на цвинтар, де вимагав стати на коліна перед могилою військового і погрожував гранатою. Жінка додала, що похований односельчанин, до могили якого привезли старосту, проходив службу у війську, потім покинув її, перебував вдома, а невдовзі помер. Його поховали з почестями, державним прапором, але не на Алеї слави місцевого кладовища, а обабіч, де ховають простих цивільних.

Людмила Смолій зазначила, що коли знайшли її чоловіка, то він ледве говорив. Одразу викликали швидку допомогу та поліцію. Правоохоронці встановили, що на чиновника напав 49-річний житель Івано-Франківської області. Він приїхав у Вербовець в гості на святкування до батька свого побратима, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 25 червня. Під час застілля гості військовому розповіли про поховання колишнього бійця не на Алеї слави, а серед цивільних, і тоді чоловік вирішив вчинити самосуд.

Дружина старости зазначає, що похоронити односельчанина серед цивільних не було особистим рішення її чоловіка.

«Таке рішення прийняли, адже жодних повідомлень та підтверджень ні з військкомату, ні з військової частини не було про те, що потрібно поховати померлого як військового. До того, на похороні не було жодного представника військкомату, як це було на інших похованнях наших загиблих земляків. Одним мешканцям це сподобалося, іншим – ні, і сталося те, що сталося», – зазначила Людмила Смолій.

Наразі староста перебуває у лікарні. Поспілкуватися з ним особисто ZAXID.NET не зміг, адже в нього діагностували важкий гіпертонічний криз, про що розповів ZAXID.NET голова Лановецької громади Роман Казновецький.

Наразі поліцейські встановлюють усі подробиці та обставини цієї події. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Нападнику загрожує штраф розміром до 850 грн або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.