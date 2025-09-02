При легкому стисканні стиглий лимон злегка пружинить, але залишається твердим

Лимони – це справжнє джерело вітамінів та мінералів, особливо потрібних в період застуд. Але щоб придбати найкращі лимони, важливо знати, як правильно їх вибирати. Ukr.Media розповідає, на які ознаки варто звернути увагу під час покупки.

На що дивитися при виборі?

Передусім оцініть зовнішній вигляд плоду. На шкірці лимона не повинно бути коричневих міток, темних плям та чорних вкраплень – такі ознаки натякають на те, що плоди підморозили під час перевезення або порушили правила зберігання.

Зрілість можна визначити за блиском шкірки: у недозрілих цитрусів поверхня матова, тоді як у стиглих – блищить. Колір лимона може варіюватися від світло-зеленого до жовтого.

При легкому стисканні стиглий лимон злегка пружинить, але залишається твердим. А якщо після натискання шкірка не повертається до первісного вигляду, то швидше за все він перезрів.

Аромат лимона повинен бути без будь-яких домішок. А ось якщо аромат слабкий, це може означати що цитрус був вирощений за допомогою хімікатів.

Зовсім тверді плоди зазвичай недозрілі, але їх можна сміливо брати, адже вони швидко дозріють, якщо зберігати їх за кімнатної температури.